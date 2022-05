Nathalie TESTU-DUPAS

Directrice de clientèle chez Clipping, je suis à l'écoute du marché et de nouvelles opportunités professionnelles.

Avec rigueur et bonne humeur, mes missions au quotidien consistent majoritairement à :

- Manager une équipe (attachés de presse junior et assistantes)

- Définir et mettre en place les stratégies de relations presse et leur extension aux médias sociaux

- Rédiger des communiqués de presse, dossiers de presse, mais aussi des newsletters et des sites web

- Relancer les journalistes

- Organiser des événements : press tours, conférences de presse, salons professionnels …





Avec une bonne dose d'adaptabilité, j'ai pris en charge durant mon parcours chez Clipping (et avant Traitdunion), les relations presse de clients dans des secteurs très divers :

Prévention routière et santé : AXA Prévention (depuis plusieurs années, je participe à la médiatisation du Baromètre TNS-AXA Prévention du comportement des Français au volant - Le Baromètre de la Santé des Français - Différentes actions de sensibilisation aux risques de la route ou des accidents de la vie domestique pour les enfants, etc.)



Immobilier : Michel Simond, YesOuiBuy

Conseil: Information Services Group (ISG)

Informatique : Computacenter, TOSHIBA Tec, CLEVER Technologies, PS’SOFT, Intego, I~Care Technologies, International Print Edition, etc.

Vidéosurveillance : Mobotix

Décoration : Pergo

Tourisme : Groupe TravelHorizon

Aéronautique : GECI International

Luxe : Biribin Limousines, Hady Ouaiss

Ecole : Télécom Bretagne

Jeux : Lexibook

Sites internet : Keljob.com, Kelformation.com, webcarcenter.com, franceexamen.com, aubahut.net, mariagestory.com, vivre100ans.fr, etc.

Beauté : Wilkinson, Jordan, Piz Buin, Vuarnet, Schiaparelli, Tacchini, La Perla, etc.

Association: Arc-en-Ciel