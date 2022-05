Nathalie THÉNAUD

Plus de 20 ans d'expérience au Petit Futé à divers postes :

- standardiste, hôtesse d'accueil, employée administrative ;

- secrétaire et assistante de direction ;

- responsable du service clientèle et gestion commerciale ;

- responsable du studio de fabrication des publicités et autres maquettes.

Gestion d'une équipe de 3 à 6 personnes : maquettistes (sur site + freelances) + assistantes administratives.



Mes compétences :

Polyvalence

Organiser

Adaptation