Nathalie THEVENET

En pleine reconversion professionnelle, je me suis formé au massage bien être. Je travaille sur 3 massages pour le moment et souhaite me former encore car c'est un domaine passionnant.

Le massage californien dont la particularité est l'effleurement très doux le long du corps avec un quelques gestes d'accupression.

Le massage aux pierres chaudes dont la chaleur diffusée via des pierres de basalte chauffées entre 50 et 60° relâche les tensions. Les Pierres se substituent aux mains pour certains mouvements et parfois les mains prennent le relais.

Le massage Suédois méconnu en France mais adoré outre atlantique. Il travaille sur les zones musculaires et détend les muscles et les nœuds. On peut travailler sur tout le corps où sur zones (dos, jambes...) à ne pas confondre, ce n'est pas du californien amélioré!

Au delà de tout cela la connaissance anatomique des muscles et os, tendon est nécessaire pour comprendre le massage et le cibler. Le suédois est du sur mesure.

Mes massages apportent beaucoup de bienfaits, mais ne sont pas à but thérapeutiques ni à caractères sexuels.

Je suis à votre disposition sur le bassin Mâconnais et je me déplace. Pour toute informations contacter-moi par mail.



Mes compétences :

Massage Suédois

Massage californien

Massage aux pierres chaudes