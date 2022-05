Nathalie THIBAUD

Je suis actuellement infographiste maquettiste : création de catalogues, affiches et autres supports de communication pour l'entreprise GiFi. Je suis en poste depuis 5 ans.

J'ai en tout une expérience de 8 ans dans la communication, (imprimerie, agence de communication, service communication en interne).

J'ai obtenu un bac littéraire en 2002, puis un BTS communication visuelle option graphisme, édition et publicité en 2006 et fait un contrat en alternance avec une formation approfondie des logiciels de PAO en 2007 et 2008 à l'institut Rousseau à Toulouse.



Mes compétences :

PAO