Nathalie THIBAUD

Avocate et fondatrice de la structure, je suis titulaire d’une maîtrise en droit public, d’un DESS en droit fiscal et de deux Certificats de Spécialisation : en droit de l’urbanisme et en droit public.



Le cabinet d’avocat THIBAUD conseille et accompagne ses clients dans le règlement des contentieux concernant le droit de l’urbanisme et le droit public.



Parallèlement je suis chargée d’enseignement en contentieux administratif dans le cadre de l’université numérique juridique des sciences sociales de Toulouse (UT1), en droit de l'urbanisme et marchés publics pour l'université d'Albi.



J'assure également des formations pour différents organismes (Le moniteur des Travaux Publics notamment)



Mes compétences :

Avocat