Nathalie THOMAS

Après avoir travaillé pendant plus de 17 ans dans le milieu artistique et culturel français et international, je viens de terminer des études d'art-thérapie d'où je ressors diplômée.

Ma vie tant professionnelle qu'artistique, m'a fait croiser des enfants, des femmes, des hommes, écorchés, blessés, ou profondément atteints dans leur être, tentant d'avancer dans la vie clopin-clopant.

Le choix d'exercer le métier d'art-thérapeute m'est apparue comme une évidente synthèse évolutive de mon parcours, motivée par mon désir de déveloper ma qualité d'aidant.





Mes compétences :

Art-thérapie

Art-th�rapie

Art-th?rapie