Nathalie TODESCHINI

Logigaz est prestataire pour le compte de Butagaz et gère quelques 123000 clients de la Normandie à Lyon en passant par Paris. Nous gérons les clients qui ont une citerne, professionnels et particuliers, mais aussi les revendeurs et consommateurs de butanes et propanes. Mon métier consiste à gérer les appels entrants de nos clients et à répondre aux mieux à leurs attentes.Réaliser leur contrat ou le résilier, les conseiller aux mieux dans leur choix et savoir leur proposer un contrat en adéquation avec leur consommation, voilà ma mission que je tâche de remplir avec conviction.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word