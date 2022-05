Je posséder une expérience en aide de cuisine en cantine,je souhaite m'orientée dans ce métier



Mes compétences :

Préparation des entrée, des desserts.

Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

Réaliser la plonge machine ou manuelle.

Laver et ranger le matériel.

Eplucher des légumes et des fruits.