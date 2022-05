Nathalie TOUITOU

Je travaille pour l'agence SINTEL S.A.S ou je suis chargée d'affaires.

J'ai en gestion un portefeuille de clients pour lesquels je recherche des candidats sérieux, motivés et volontaires pour des missions en Intérim, des contrats en CDD & CDI.



Je vais toujours à l'essentiel et privilégie la communication en priorité.



Je fais le lien entre les besoins des entreprises et les candidats qui recherchent un emploi.



Depuis toujours j'entretiens des relations durables avec mes clients.



www.sintel-recrutement.fr



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Intérim