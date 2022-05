Nathalie TOUZE-FOLTZ

Responsable de projets scientifiques pour Irstea sur la performance des matériaux géosynthétiques

Animatrice dy thème de recherche TED-S sur la gestion des déchest solides à Irstea

Membre du Conseil d'Administration du CFG (Comité Français des Géosynthétiques) et le société internationale des géosynthétiques (IGS)

Animatrice du groupe de travail au sein du CFG sur la protection contre l'endommagement des géomembranes, et au CEN et à l'ISO sur la normalisation des propriétés hydrauliques des géosynthétiques.