Nathalie TOUZÉ PILET

De nature optimiste et endurante, j'aime mener des projets, répondre à des challenges même si cela doit prendre du temps, la réussite doit se construire au jour le jour pour perdurer!



Etre l'interface entre plusieurs équipes, faire travailler des profils différents ensemble, trouver un compromis et atteindre un objectif de satisfaction des utilisateurs et des collaborateurs est pour moi la partie la plus enrichissante de mon métier actuel.



Je vous souhaite une bonne lecture!

Au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer prochainement.



Mes compétences :

E-learning

Organisation de formation

Management

Ingénierie de formation

Animation de formations

Stratégie digitale

Déploiement logiciels

Support client

Test fonctionnel