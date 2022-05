Nathalie TRAMIEUX-MONNEREAU

Diplômée d'un Mastère Spécialisé Management et Nouvelles Technologies à HEC Paris, je suis actuellement chargée de clientèle chez Espace Direct.



Mes missions sont les suivantes :



• Prospection, développement commercial, suivi clientèle



• Elaboration et suivi de plans médias digitaux (display et réseaux sociaux) pour les clients





Mes compétences :

B2B

BtoB

Community manager

E mailing

E marketing

E- Marketing

E-mail Marketing

Email

Email marketing

Email marketing BtoB

Internet

Lead generation

Mailing

Manager

Marketing

Marketing BtoB

Marketing direct

Marketing web

Médias

Médias sociaux

réseaux sociaux

Web

Web marketing