J'occupe la fonction d'assistante de direction depuis plus dix ans et mon dynamisme et mon sérieux m'ont permis d'élargir mon rôle et m'adapter ainsi aux besoins de l'entreprise.



En effet, outre les tâches d'assistanat classique, mon rôle a évolué aussi vers des fonctions plus opérationnelles dans un contexte international.



Mes compétences :

Communication

Organisation

polyvalente

Sens des priorités

Sérieuse