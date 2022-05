Nathalie TRAN

Diplômée de HEC Montréal spécialisation Marketing et ayant 5 ans d’expérience dans la gestion de projets Web et ECRM, je possède de bonnes connaissances en ECRM, marketing digital et indicateurs de performances ECRM. Ayant un fort intérêt pour l’ECRM, j’ai travaillé à développer la relation avec les Clients afin de les engager et de les fidéliser. Synthétique et orientée résultats, j’ai acquis des premières expériences en pilotage budgétaire, reporting et analyse de la performance.

Aujourd’hui, je souhaite relever de nouveaux challenges dans une entreprise dynamique qui me permettra d’allier mon sens de l’analyse et mes qualités relationnelles et de travailler sur des problématiques d’amélioration de la connaissance clients et de fidélisation clients.

Curieuse et aimant apprendre, je suis attentivement les nouvelles tendances de la relation clients.



Mes compétences :

Emailing

Webmarketing

Gestion de projet

Connaissance clients

eCRM