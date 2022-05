ELEUSIS Capital est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF, qui assure la conception, le développement et la gestion de fonds d'investissements alternatifs (F.I.A) à sous-jacent exclusivement immobilier.

ELEUSIS Capital confie à ses filiales OTEM et CAMOREL les missions d'achat / vente des actifs, de maîtrise d'ouvrage déléguée et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.