Nathalie TRAVERT

Directrice régionale confirmée secteur Sud Est / Rhône Alpes

Management d équipe depuis 10 ans dans l industrie Pharmaceutique , proche du terrain , j ai un réel plaisir à manager , l aventure humaine et passionnante !

Compétences acquises : Diriger et animer une équipe de vente , développer le CA région, assurer la gestion administrative et budgétaire , être l interface entre le réseau et le siège , développement personnel coaching .



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Pédagogie

Aisance relationelle

Organisation