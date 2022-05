Nathalie TROTTIER

Vous cherchez une équipe de musiciens professionnels ?

Nous mettons à votre service notre expérience artistique et notre savoir-faire musical pour réaliser toutes vos envies et faire plaisir à vos invités. Notre enthousiasme est là pour vous offrir une animation musicale personnalisée, basée sur le dynamisme, l’interaction, la convivialité, la gaieté, le partage.



Un de nos clients donne son avis:



“Faites confiance à Fred et Nathy, ils sont sincèrement exceptionnels! ils vont vous transporter dans le temps et vous serez conquis. A deux reprises cette année, le duo a eu « une pêche » d’enfer ! de l’énergie à revendre, leur bonne humeur, leur enthousiasme, leur professionnalisme, leur adaptation du public font que ce duo demeure incontournable” [… Lire tout le commentaire sur l’article ]



Pour toute réservation, prenez contact dès maintenant



Tél fixe: 09 52 05 44 07 Portable: 07 81 50 55 44

Mail: contact@orchestreparis.com



Site: http://www.orchestreparis.com/



Mes compétences :

musicien chanteur

PROFESSIONNALISME

INTERPRETES MUSICAUX