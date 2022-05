Nathalie Trudeau, ND.A.

Membre de l’Association des naturopathes agréés du Québec (ANAQ)

Diplômée de l’Institut de Recherche Robert en Sciences Naturopathiques (IRRSN)



Nathalie Trudeau est spécialisée en technique de chimie-biologique et a également à son actif un baccalauréat en science de la santé, volet nutrition.



Motivée par son besoin de comprendre le fonctionnement du corps humain dans sa globalité, elle a poursuivi quatre années supplémentaires en naturopathie à l'Institut de Recherche Robert en Science Naturopathique (IRRSN).

«La naturopathie a été pour moi une révélation et un cheminement vers un mieux-être global»



Je vous invite à contacter Nathalie. Son expérience et ses connaissances scientifiques et naturopathiques vous aideront à retrouver l’équilibre de votre santé ainsi qu’un mieux-être.



Voici quelques-uns de ses services:



• Bilan de santé

• Évaluation des indices de santé (poids, ratio taille/hanche, IMC,iridologie)

• Recommandations alimentaires et hygiène de vie et atelier de groupes.



«Je vous invite à venir me rencontrer car la naturopathie est la voie vers un mieux-être!»



Mes compétences :

Energie

Naturopathe

Santé