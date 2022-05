Nathalie Turlutte-Hauchard

Coach Thérapeute

Institutions, Entreprises & Particuliers

À ce jour, je suis certifiée Coach professionnel, Médiateur, Négociateur, Formateur et Conférencier. Je m’investi fortement dans la médecine holistique auprès du Coaching SANE, du Reiki, mais aussi le Yoga, la Sophrologie, l’Hypnose pour lesquelles je prône les effets spectaculaires, je porte également attention sur d’autres outils comme la CNV, la PNL, L’A.T, les Neurosciences, la Gestalt & Psychothérapies diverses. Je ne cesse de me former, c’est une des sources de mon énergie à ce jour. Accompagner, fait donc sens pour l’empathe que je suis !



Actuellement et dans le cadre de mon activité professionnelle de Coach Thérapeute professionnelle (Cabinet sur Paris 6 et en Normandie), j’accompagne sur mesure, Professionnels et Particuliers petits et grands dans les différents domaines du Développement personnel :



Prévention, diagnostic et gestion des risques psychosociaux en rapport à la démarche qualité de vie au travail,

Prévention & gestion du stress au travail

Travailler sur la performance individuelle et des équipes

Retrouver ses talents, faire émerger les compétences et le potentiel

Gestion & Expert des hauts potentiels

Prévention et gestion des conflits en entreprise

Coaching des dirigeants

Coaching d’équipe ; d’intégration ; de groupe et des managers

Coaching de carrière, d’orientation, de transition, d’évaluation de la situation professionnelle et d’intégration

Expert dans le cadre d’un recrutement

Coaching de vie : le rapport à soi & à l’autre; l’équilibre entre carrière et vie perso ; bien-être & santé ; confiance - estime de soi ; donner du sens ; retrouver ses valeurs ; gestions des peurs, phobies, maitriser et gérer son stress, retrouver un sommeil serein ; savoir jongler avec un planning bien rempli, prévention et gestion des conflits parents/enfant ; gestion des conflits dans le couple.



Dès Septembre, mon équipe s’agrandit , nous pourrons vous proposer un accompagnement

à la carte sous forme d’Atelier et de Séminaire en France et à l’Étranger

Formule comprenant ( Ateliers, Formations, Repas, Nuitées)



Nous délivrons les clefs pour une réussite Professionnelle, Sociale & Personnelle.



Je vous invite à prendre contact pour faire une analyse de votre situation et pouvoir trouver ensemble, la solution la plus juste pour vous!





Sur RDV, au 06.25.74.94.94

Nathalie Turlutte Hauchard

nth.coaching@gmail.com



Coach - Médiateur - Conférencier & Formateur Certifiée

Thérapie comportementale et cognitive (Hypnose, Sophrologie, PNL, CNV)

L’Accompagnement sur mesure pour la maîtrise de votre épanouissement.



Mes compétences :

Coach de Vie

Coaching scolaire

Coaching individuel

Coaching de dirigeants

Coaching d'équipe

Développement des compétences

Développement personnel

Gestion des ressources

Gestion des compétences

Gestion du stress

Gestion des conflits

Hypnose

Sophrologie

Préparation Mentale

Réiki

SPEED COACHING

Médiation professionnelle

Consulting