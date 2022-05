Nathalie TURMO

Aprés un BTS en comptabilité, j'ai pu me familiariser avec le monde du travail durant 3 ans, en centre de gestion.

Je m'occupais d'un portefeuille de 70 adhérents (BIC - BA - BNC), en TVA annuelles, trimestrielles et mensuelles, sous le contrôle d'un comptable. J'ai effectué la saisie des piéces courantes, diverses déclarations(TVA - TIPP - IR...), des caisses, des inventaires...

J'ai quitté mon emploi pour suivre mon mari dans une autre ville.

Pendant 2 ans j'ai travaillé en intérim dans plusieurs structures (cabinet comptable, association, entreprise adaptée, SEM, PME ...), développant mes capacités d'adaptation, d'autonomie et qui m'a permis d'acquérir de nouvelles méthodes de travail.

Depuis Octobre 2013, je suis comptable à La Cité de l'Espace



Mes compétences :

Autonomie

Initiative

Réactivité

Sociable