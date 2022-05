Nathalie V.

Qu’est-ce que le Global Management Challenge / GMC ?

Le Global Management Challenge permet d'identifier les compétences managériales des étudiants futurs cadres comme des jeunes cadres. C'est un support de développement de relations entre les Directions des Ressources Humaines, les étudiants en Master et les responsables des Ecoles/Universités



Mes missions :

En tant que Directrice générale du GMC, ma mission principale consiste à développer la notoriété du GMC pour en faire le référentiel d'identification des Compétences Managériales, pour les Directions des Ressources Humaines, comme pour les Directions Pédagogiques des Ecoles et Universités.



Dès la rentrée sera lancé le réseau des Ambassadeurs GMC. Constitués d'un certain nombres d'étudiants ayant participé au GMC l'année dernière et qui ont répondu présents lors de notre enquête satisfaction, les Ambassadeurs présenteront le GMC dès la rentrée scolaire 2013/2014.



J'ai en projet de créer au sein du GMC IS Lab, un comité scientifique dont l' objectif est de définir "l'observatoire de compétences managériales". Ce comité regroupera des chercheurs spécialistes du Management, des enseignants et des DRH. Son objectif est de donner des repères et faire évoluer les pratiques de recrutement.





Mes compétences :

Communication

Conseil

Marketing relationnel

Partenariats

Education

Services