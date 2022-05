Je suis une jeune femme très active et dynamique à la recherche d'un travail passionnant et épanouissant.

Je suis très motivée et volontaire.

Mes centres d'intérêts sont principalement liés à la découverte (voyages, activités sportives diverses).

Je suis disponible dès maintenant et mobile partout en France.



Mes compétences :

Restaurants

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint