Nathalie VANDEBEULQUE

Je pratique le Amma assis (RNCP en cours - école Xavier Court), j'ai un diplôme professionnel de Qi Gong de l'Institut Quimetao (Prof. Jian), je suis en fin de formation professionnelle en Shiatsu traditionnel Nonindo (Prof.I. Laading), animatrice de randonnée et de marche nordique , FFRP) et je me forme en Communication NonViolente (Mashall Rosenberg). Site L'esprit-des-mains en construction. voir page Facebook

Création de l'Association Kokoro Santé visant à relier et promouvoir des arts énergétiques ou de soin tels que le shiatsu, le Amma assis, le Do-in, le Qi Gong, les marches en conscience et Nordique en forêt, au service des personnes et des structures et entreprises musicales, artistiques et culturelles, des entreprises innovantes et humaines. page Facebook : Kokoro Santé.

Musique : Je joue l'alto et le répertoire moderne et baroque, en ensemble et en musique de chambre. Actuellement freelance. J'ai été membre de l'Orchestre de l'Opera de Paris, puis soliste à l'Ensemble Intercontemporain (EIC) sous la direction de Pierre Boulez et David Robertson, puis co-soliste et soliste à l'Orchestre de Chambre de Genève (CH). Invitée alto solo dans de nombreuse formations en France et Europe, et chambriste.