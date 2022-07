Nathalie VANDENBOSSCHE

Après une carrière de 20 ans dans l'Hôtellerie, je prends en 2016 la décision de me reconvertir dans les ressources humaines et l'accompagnement professionnel. J'ai en effet exercé des missions RH de manière transverse dans le cadre de mes fonctions de responsable d'un site HPA (camping pour les intimes) occupées durant les 6 dernières années.



Formée au Coaching professionnel et à l'accompagnement de bilan de compétences, je complète en continue mes connaissances par des formations courtes en gestion et prévention des risques psychosociaux, le recrutement et notamment sa digitalisation. Je me forme également à la psychologie du travail.



En 2019, je créé ma première entreprise en autoentrepreneuriat et je signe un contrat de partenariat avec le groupe Orient'Action®, leader sur le marché du bilan de compétences, pour lequel je sous-traite des accompagnements en bilan de compétences.



Puis le 1er juin 2021, je créé ma société ACTIVIESENS, un cabinet d'accompagnement aux évolutions professionnelles situé à La Roche-Sur-Yon en Vendée.



Entrepreneuse engagée, je rejoins en 2022 l'équipe de TOIT A MOI VENDEE (https://www.toitamoi.net/fr/implantations/vendee ) en tant que bénévole et j'y propose mes services en accompagnement de projet professionnel dans le cadre d'un mécénat de compétences.



Mes savoirs:

- Méthodologie et cadre légal du bilan de compétences

- Coaching professionnel

- Hôtellerie traditionnelle et de Plein Air (HPA)

- Techniques de recrutement

- Gestion et prévention des risques psycho-sociaux

- Techniques de recherches d'emploi (TRE)

- la création d'entreprise



Mes principaux savoir-faire:

- Accompagner une transition / évolution / reconversion professionnelle

- Clarifier un projet de création ou reprise d'entreprise

- Orienter un porteur de projet vers les acteurs clés lui permettant de le mettre en oeuvre.

- Rédiger une synthèse de bilan de compétences.

- Coacher, mettre en action.

- Animer un atelier d'échange de pratique auprès d'entrepreneurs et porteurs de projet

- Créer un support de formation



Mes principales soft-skills:

- Intelligence émotionnelle

- capacité d'adaptation

- curiosité