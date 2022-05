Nathalie VANDENHENDE

Dotée d'une expérience de plus de 17 ans acquise au sein d'un département financier de structure multinationale, j'ai développé des connaissances et compétences spécifiques, efficaces et diversifiées, comme la gestion des comptes de sociétés européennes, la trésorerie et la gestion de projets financiers.

Travaillant de manière opérationnelle, je suis orientée résultats, clients et satisfactions clients, tout en respectant les procédures et règlements instaurés eu sein de la société ou du groupe.



Mes compétences :

Etafi (comptes annuels + liasse fiscale France)

SAP R/3

XMIND

Microsoft Office

BNB (comptes annuels Belgique)

Logiciel Isabel (trésorerie)

International Financial Reporting

Cash Management

Audit

Bookkeeping

Internal Audit

LinkedIn

Taxation

Year-end

Microsoft Excel

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 365