Nathalie VANDEPUTTE

Passionnée du dessin depuis mon plus jeune âge, j'ai par la suite réalisé mon rêve d'enfant : entrer dans une école spécialisée dans les arts graphiques. Mon diplôme en main, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans des agences de publicité et de photogravure.



Je me suis spécialisée dans l'illustration et la retouche photo. J'ai ainsi pu développer ma créativité, ma sensibilité à la couleur et à l'esthétisme en général. J'ai suivi par la suite une formation d'infographiste PAO & Web de neuf mois ou j'ai obtenu mon diplôme d'état niveau bac +2 avec mention "bien".



Après une période de remise en question, me voilà décidée à réaliser ma passion première : relooker les meubles et les objets. Vous pouvez dés à présent me retrouver sur mon site http://ozbybroc.e-monsite.com/



Ceci étant, je suis toujours disposée à travailler dans la retouche photo, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

minutieuse

Sérieuse

et très sympa !

Dynamique