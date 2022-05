Nathalie VANDERAVERO

Bonjour à tous,



Je vous remercie de venir sur ma page de présentation qui reflète diverses expériences professionnelles ainsi que ma formation.



Ayant une expérience réussie dans le domaine du prêt à porter de luxe et prêt à porter de tous les jours, j'ai pu m'épanouir dans mes entreprises et développer mon relationnel client.

J'ai une forte connaissance de la mode et de ses tendances, évoluer dans une société de qualité, dans un poste à responsabilités progressives devient aujourd’hui un objectif principal. C'est pourquoi je souhaite continuer mes actions dans le domaine de la mode. Je recherche un poste en qualité de responsable magasin.



Merci de bien vouloir me contacter via mon e-mail:

nathalievaro@hotmail.com



Mes compétences :

Mode

Conseil