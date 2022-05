Nathalie VANDEVOORDE

RESPONSABLE

MARKETING ET COMMUNICATION

Centrer sur le client, j'agis pour instaurer un lien à l'entreprise, au service, au produit en préservant les équilibres de rentabilité et qualité

Leadership avec un esprit de management participatif, je suis confiante dans ma capacité à proposer des solutions structurées, partagées et évolutives.

Curieuse et engagée, j'ai à coeur de développer constamment mes compétences et évoluer professionnellement.



COMPETENCES & EXPERTISES

MANAGEMENT

Management d' équipe de 3 à 10 personnes en PME et grande entreprise

Management transversal déquipes pluridisciplinaires (prestataires externes publics & privés, et équipes internes dans lévènementiel)

Management opérationnel de projet digitalisation



COMMUNICATION - MARKETING - EVENEMENTIEL

Définir et appliquer la stratégie, gérer le budget (1.8M€/an), la rentabilité de chaque opération en lien avec les objectifs commerciaux (50% du CA annuel) et l'acquisition de prospects (40 000 visiteurs/an)

Placer le client au centre de la stratégie et améliorer l'expérience client

Développer la communication digitale (Blog, YouTube et Facebook), et institutionnelle (relations presse & médias, agglomérations, villes et offices du tourisme....)

Développer lactivité évènementielle : créer, innover, organiser de A à Z chaque opération en s'adaptant à lévolution du marché du loisir et sa clientèle (20 salons grand public par an, 15 opérations à thématique commerciale par an sur 12 points de vente)



PROJETS TRANSVERSES

Maitrise douvrage (MOA) CRM, ERP Vente SAGE, WordPress et PrestaShop : rédaction de cahiers des charges fonctionnels «métier et usage », recette, migration, déploiement et formation