Nathalie VANOVERFELD

Bonjour,

J' ai effectué un 1er stage dans les locaux de la résidence ST GABRIEL à THOUARE SUR LOIRE du 30 octobre au 14 novembre 2014, un second étant prévu du 08 au 19 décembre 2014 dans ceux de la résidence MONTCLAIR à LE CELLIER, en qualité ASH , ceci dans le cadre d'une formation sanitaire et sociale avec"RETRAVAILLER DANS L'OUEST".

Je me permet de vous proposer mes services à partir du 25 décembre 2014 pour un poste ASH ,

Ces stages m'ont permis de prendre conscience de l’intérêt que je porte aux personnes âgées ou hospitalisées, notamment en ce qui concerne leur confort, bien être et vie de tous les jours.

Je suis patiente, à l'écoute , rigoureuse dans mon travail...



Mes compétences :

rigoureuse

patiente

ponctuel

humaine