Nathalie VANTIN

MON EXPERTISE

Marketing BtoC et BtoB – Communication 360°: events, RP, web, médias (presse et radio), actions points de vente – Communication corporate



MES COMPÉTENCES

- Définition de la stratégie marketing et valorisation de la stratégie générale.

- Construction du plan marketing (politique de communication, de promotion) et proposition de budget en relation avec la direction générale, la direction commerciale.

- Élaboration des actions terrains, des supports et outils d’aide à la vente, et coordination de leur mise en œuvre.



MANAGEMENT D’ÉQUIPES

Chefs de projets/ Concepteurs rédacteurs, journalistes/ Graphistes/ Développeurs/ Webmaster





Marketing

Communication