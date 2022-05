Nathalie VANWORMHOUDT

Je suis fonctionnaire territoriale avec plus de 20 ans d'expériences dans des domaines variés et complémentaires : social, marchés publics, conduite de projet, ressources humaines (y compris temps de travail), finances et management.

A la recherche d'un nouveau défi à relever dans le domaine du contrôle de gestion, de la réorganisation de structures ou du transfert de compétences.

Étudie toutes les offres sur Marseille et environs.



Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Informatique

Organisation d'entreprise

Droit des marchés publics

Pompes funèbres

Formation

Management