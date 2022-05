Nathalie VASER

J'ai cinquante et un ans, j'ai une expérience professionnelle de trente deux ans dans différents domaines .De formation comptable au départ , je suis aujourdh'ui Responsbale Ressources Humaines. Ce parcours atipyque a pu se réaliser par des formations en continue .

Aujourd'hui je suis dans ma dernière partie de vie professionnelle, mais avec toujours la même envie de réussir et de relever les challenges. De nature curieuse, j'ai toujours le désir d'apprendre.



L'organisation , la rigueur ainsi que l'écoute sont les trois atouts qui me permettent de réussir dans mon métier, et de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.





Mes compétences :

budgets