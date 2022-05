Nathalie VAST

Experte de l’innovation et du marketing produit :

- 10 ans dans l’innovation et la gestion de projets,

- 13 ans de marketing produit,

- 3 ans d’expérience en relation directe avec des clients exigeants et demandeurs de nouveautés,



→ Au total 24 ans de créativité et d’innovation dans le cœur de métier qui m’ont appris à gérer des projets et fédérer des équipes autour de projets communs.



Expertises : marketing produit B2B / B2BG, innovation, veille, création de nouvelles offres, expérience client orientée, sécurisation de documents.



Mes compétences :

Autonomie

B2B

Marketing

B2G

Prescription avant-vente

Adaptabilité

Veille concurrentielle

Gestion de projet

Veille technologique

Commerce international

ISO 9002 Standard

R&D

Pre sales