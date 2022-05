Nathalie VEILLON-BARBIER

Depuis 1988, Zig Zag Encadrement fabrique des cadres, miroirs, images encadrées, Ciels étoilés encadrés, et téléviseur-miroirs encadrés !!!

En 2005, un département Décoration Intérieure murale est créé afin de proposer un service personnalisé auprès de collectivités, d'hôtels, de cliniques et de magasins de décoration et d'ameublement.

En 2010, Zig Zag Encadrement lance une ligne Prestige pour répondre à une demande croissante de designers et d'hôtels de luxe.

Cette passion pour la recherche de créativité fait conférer en 2011 à la société le label : Métier d'Art, distinction fort reconnue en France puisqu'elle récompense les Sociétés mettant en valeur leur savoir-faire !

Depuis 2010, la société expose aux salons "Hotel Show" et "Index" de Dubaï afin de faire découvrir et partager son savoir-faire au-delà de la France : des encadrements Swarovski, à la feuille d'or, en velours réhaussé d'or : le moindre détail est mis en valeur.

N'hésitez pas à aller sur notre nouveau site web :Array !



Mes compétences :

Commercial

Marketing

Design

Service client

Gestion de projet

Créativité