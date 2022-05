Nathalie VERBEURGT

Spécialiste du Mobilier de Bureau d'Occasion,



Mobilier de Marque à prix réduit, au coeur du problème économique d'aujourd'hui, nous avons opté pour donner une seconde vie à des produits parfois destinés à être jetés.

Et pourtant, ce Mobilier qui est souvent en bon état, fait le bonheur de beaucoup de Créateurs d'entreprises qui ne veulent plus gaspiller un budget inutilement.



Fière de satisfaire au mieux toutes les demandes, je me spécialise également dans L'Agencement de nouveaux locaux.



N'hésitez pas à nous contacter.



Mes compétences :

Gestion de projet

Vente