Nathalie VERGA

Bonjour a tous je suis aide soignante depuis 19 ans dont 17 ans dans le service de sante de l armee de terre suite a une intervention chirurgicale sur mon dos je ne peux malheureusement plus exercer mon metier je suis actuellement en reconversion militaire dans le but de changer de metier et m orienter vers l administration l acceuil toutes les aides seront les bien venues .Merci



Mes compétences :

autonome

Organisé

Sociable