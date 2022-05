Nathalie VERGNAUD

Dans mon parcours professionnel de 15 années au sein d'un grand groupe, j'ai cherché, en tant que manager commercial à allier Bien-être et Travail .



Attirée par l'aide que peut apporter la Sophrologie dans ses différents domaines d'application : médical, social, pédagogique, et sportif,

je me suis investie dans une formation structurée pour mettre en pratique avec respect la méthode et profiter tout autant de cette ouverture.



Contribuer, au mieux-être de sa personne dans sa globalité est une ambition propre à chacun de nous et la sophrologie nous rend autonome à aller vers cet état de bien-être.



La relation qui s'établit de "personne à personne" dans un climat de confiance, d'échanges me permet de rester le "passeur" d'une pratique qui est un moyen d'aller vers une existence (plus) harmonieuse.



La sophrologie peut être utilisée en complément d'autres thérapies pour stimuler les capacités d'adaptation et d'auto-guérison, tant sur le plan psychologique que physique.



Il va s'agir de travailler ensemble pour habiter son corps en bonne santé et conquérir son harmonie physique et mentale



Site internet : https://nathalievergnaud.wixsite.com/sophrologuelimoges



Mes compétences :

Pragmatique