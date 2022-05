Nathalie VERHEYEN

Je suis éducatrice spécialisée avec un diplôme belge. Je me suis installée en France en septembre 2013. Je travaille en tant qu'accueillante enfant parent au titre de vacataire (environ 10h/semaine) et je cherche un complément à mon emploi dans le secteur de l'enfance et/ou du handicap, secteurs dans lesquels j'ai effectué mes principaux stages et jobs étudiant. Je suis également ouverte à toute formation ou proposition dans le travail social. J'attends simplement qu'un employeur veuille bien me donner une chance de prouver mes compétences sur le terrain et me permettre d'enrichir mon expérience !



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Communication non-violente

Psychologie de l'enfant

Conduite de projet

Analyse des besoins