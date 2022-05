Nathalie VERON

Actuellement en poste et ce depuis plus de 17 ans en agence de voyages, j'ai acquit des techniques de vente et un savoir-faire à tout niveau, une expertise que je souhaite mettre aujourd'hui au profit d'une entreprise qui me donnera la valeur que je mérite!

J'ai une vraie soif d'apprendre et de savoir, l'épanouissement professionnel fait partie de mes prérogatives.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Animation commerciale

Gestion de groupe

Phoning

Marketing

Accueil physique et téléphonique

Gestion des litiges

Techniques de vente

Vente

Vente B2B

Gestion administrative

Informatique

Galileo CRS

Amadeus CRS