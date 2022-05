Nathalie VERPEAUX

Après 3 ans au sein du Middle Office Dérivés de taux en banque d'affaires chez JPMorgan à Londres, je choisis de diversifier mon expérience en rejoignant la banque privée et notre bureau de Genève. J'évolue au sein de notre centre opérationnel international en tant que responsable d'équipe.



Forte d'une expérience de 5 ans au sein du monde opérationnel, je souhaite capitaliser tout en continuant à diversifier mon parcours bancaire et acquérir de nouvelles connaissances et compétences. C'est ce que je réalise en 2006 en saisissant une opportunité de COO Business Manager. En 2007, je rejoins le bureau de Paris et reprends, en sus de mon rôle de COO BM, la responsabilité de l'équipe des chargés de clientèle privée. Je travaille en partenariat avec banquiers et gestionnaires au service de notre clientèle privée et continue à assurer le rôle de relationship manager avec nos Opérations.



Après 6 ans à Paris, je souhaite retrouver une exposition internationale et continuer à évoluer. Je saisis, en 2013, l'opportunité d'un nouveau challenge en gestion de projets à dimension internationale pour la Banque Privée à Genève.



Mes compétences :

INTERNATIONAL

BANQUE

Londres

Chargée de clientèle

Finance

Management

Client service

Banque privée

Gestion de projet

Agile

Middle et back office

Contrôles