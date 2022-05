Nathalie VEUILLET

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE- HÔTESSE D'ACCUEIL

Voilà ce que je suis et cela depuis quelques années, en faite 10 années d'expérience et de compétences multiples dans ces fonctions.

Je conçois mon métier avec sérieux, rigueur, et dynamisme. Concernant les modalités de l'accueil, c'est avec courtoisie, spontanéité et réactivité que j’aborde les premiers contacts envers une clientèle souvent stressée, inquiète et pressée. Tout le long de ma carrière, il a fallu que je m'adapte, à travers et divers situations, par ce fait, j'ai pu développer mes acquis au sein de différentes structures d'activités auprès de sociétés qui m'ont permis de devenir une professionnelle accomplie, travaillant souvent dans des climats plus ou moins agréables mais heureusement aussi serins. Motivée à rejoindre une équipe serait pour moi l'opportunité de renouer avec une carrière déjà en place dans l'espoir qu'une entreprise me fasse à nouveau confiance, est ce que je souhaite.

Sinon, quelques hobbys qui me passionnent, un havre de paix et de plénitude, chez moi, je peins, ayant mon propre atelier de peinture, je chante et joue du piano. Avec mon mari, nous faisons de la moto, du ski et du Squash. Et pour finir, j'ai créé mon propre site d'artiste peintre.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel

Internet

IBM AS400 Hardware

Cégid

Aramis

GED

Sercale

Microsoft Publisher

Microsoft Access

LOGIBAT

Lotus