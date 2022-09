Nathalie VG

Au terme d'une formation supérieure en Communication et après un parcours professionnel pluridisciplinaire, je dispose d'aptitudes confirmées en gestion de projets transversaux (communication / commercial / marketing / événementiel).



Mon parcours professionnel me permet, en outre, de comprendre rapidement les diverses problématiques de mes interlocuteurs (clients, collaborateurs, fournisseurs, partenaires). Il me procure par ailleurs polyvalence, réactivité, persévérance et capacités d'anticipation.