Conceptrice d'images, Directrice Artistique.

Illustrations, design textile (Hermès), décoration.



Diplômée de L'ESAG à Paris en 2000



Je suis toujours ouverte à de nouveaux contacts et collaborations.



Mon but étant d'imaginer pour vos projets des réponses créatives, pertinentes et originales.



Mes compétences :

Graphic design

Textile

Design

Mode