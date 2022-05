Nathalie VIALE-GODARD

Au terme d'une formation supérieure en Communication et après un parcours professionnel pluridisciplinaire, je dispose d'aptitudes confirmées en gestion de projets transversaux (communication / commercial / marketing / événementiel).



Mon parcours professionnel me permet, en outre, de comprendre rapidement les diverses problématiques de mes interlocuteurs (clients, collaborateurs, fournisseurs, partenaires). Il me procure par ailleurs polyvalence, réactivité, persévérance et capacités d'anticipation.



Motivée par les nouveaux défis, j'apprécie les relations humaines et les challenges professionnels.



Actuellement en poste depuis 2011 en tant que Gestionnaire de réseau commercial CHR au sein du premier opérateur de paris français, mes missions sont diverses : Animation commerciale, coordination technique et gestion financière d'un portefeuille de près de 200 points de ventes sur le département des Alpes-Maritimes.



Polyvalentes et pluridisciplinaires, mes fonctions m'amènent à être l'interface opérationnelle entre l'équipe commerciale terrain et les services administratifs, commerciaux et techniques et me permettent d'exprimer au quotidien un goût prononcé de la gestion de projet.



En rejoignant Viadeo, je cherche à enrichir mon réseau en échangeant sur nos expériences professionnelles respectives.

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Chef de projet

Commercial

Communication

Développement commercial

Marketing

Mobile

Web-marketing

Webmarketing