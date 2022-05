Nathalie VIALES

BIO-ÉNERGÉTICIENNE, je propose des séances individuelles sur rendez-vous, pour détecter les perturbations énergétiques et aider à libérer les corps subtils et chakras perturbés (charges émotionnelles, parasites, mémoires...) relancer la circulation des énergies et accompagner l'être qui s’harmonise pour accueillir la vitalité en douceur.

Les séances énergétiques n'ont pas de but thérapeutique et ne remplacent pas une visite chez votre médecin et le suivi de votre traitement habituel



Praticienne en RELAXATION par la voix, je propose des séances de sophro-relaxation de bien-être et de méditation, sans but thérapeutique, dans les Pyrénées Orientales.

Une expérience à vivre, pour trouver détente et sensation de bien-être et d'apaisement, conscience de soi, de sa respiration, gestion des émotions et réduction du stress et des tensions, acquisition de ressources pour mieux repartir et prendre soin de soi-même



Mes compétences :

Sophro-relaxation

Méditation

Soins BIO-ENERGETIQUES