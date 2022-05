Titulaire d'un BTS ASSISTANTE DE DIRECTION - actuellement à la recherche d'un poste d'Assistante de Direction, Assistante Commerciale ou Marketing ou Assistante administrative.



La polyvalence et l’autonomie sont les atouts majeurs d’une Assistante de Direction efficace et c’est précisément ce que je suis en mesure de vous apporter pour ce un poste d’assistante administrative. La prise d’initiatives et la réactivité sont des principes que j’applique au quotidien dans ma profession et qui garantissent la qualité de ma collaboration.



Mes 20 années d’expérience professionnelle et mon BTS d’Assistante de Direction m’ont permis de développer des compétences dans les domaines de l’assistanat, des ressources humaines, des achats, du marketing, du commercial et de la logistique.



Au cours de mon parcours, j’ai toujours su donner entière satisfaction à l’ensemble de mes directeurs et de leurs collaborateurs. C’est dans cet esprit que je souhaiterai intégrer votre groupe dans lequel mon dynamisme saura trouver nature à s’exprimer.



J’ai quitté mon dernier emploi en août car les valeurs de l’entreprise ont évolué dans un sens contraire à mon éthique, que ma fonction interdit de dénoncer, mais que je ne peux en aucun cas cautionner.



Aussi, je souhaiterai, lors d’un entretien, appuyer par d’autres arguments mes motivations pour intégrer votre équipe.



Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.

Nathalie Villey



Mes compétences :

autonome

Motivée

polyvalente

Prise d' initiatives

Prise d'initiatives

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware