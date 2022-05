Nathalie VILLOT

De formation supérieure en tant qu’assistante de direction, j'ai 22 ans d'expérience dans un environnement international, dont 17 ans auprès d'une direction générale. J'ai évolué dans les secteurs de la Biotechnologie et de la Chimie pendant 7 ans.



Mes fonctions jusqu’à présent m’ont permis de développer mes facultés à prendre des initiatives et ma capacité d’autonomie ; tout en renforçant mes compétences techniques (maîtrise du pack office / sténo française et anglaise).



Ma discrétion, associée à un esprit vif, font de moi un élément fiable et de confiance, sachant gérer les priorités.



Aujourd'hui, je vous propose mes compétences pour seconder et assister un top management dans un contexte international.



Mes compétences :

Assistante de direction

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint