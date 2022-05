Direction commerciale France et export d'une imprimerie offset et hélio dans le nord de la France.

Nous sommes spécialisés dans l'impression des prospectus publicitaires à gros tirages, magazines , catalogues...

Nos clients sont les enseignes de grande distribution, jouet, bricolage..., la VPC, les voyagistes...

Nous faisons plus de 20% de notre CA à l'export