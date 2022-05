Nathalie VINGOT MEI

Décoratrice d’intérieur en Provence, je signe des réalisations complètes depuis quinze ans : aménagement d’intérieur, conception et réalisation de chantiers de décoration d’intérieur et décoration haut de gamme.



Je réalise la décoration de divers habitats et j'accompagne mes clients dans l'achat de meubles neufs ou anciens, fauteuils et canapés, de luminaires, de tapis, de linge de maison, stores et rideaux, de tableaux et décoration murale et d'objets de décoration divers...



Alliant des qualités de designer, de décorateur et d'antiquaire, j'apporte une vision et une idée originales à la décoration de propriétés ou résidences secondaires : maisons, appartements, mas en Provence, châteaux viticoles ou bastides provençales.



Mon travail ne cesse d'évoluer et se traduit par ces quelques mots: lignes épurées et droites, contrastes des couleurs, design, mobilier haut de gamme, modernité, sobriété des matières.

Je conseille mes clients et les aide à trouver le meilleur agencement pour leur maison. J'allie les lignes et couleurs les plus tendances avec le confort et la fonctionnalité. Conseils, orientation, prise en charge complète...différentes options sont proposées, selon les envies, les besoins, le budget.



Mon activité, c'est aussi de la confection textile de décoration et d'ameublement... Avec mon équipe, je réalise une confection sur mesure de rideaux, voilages, stores, coussins; la création de couvre-lits, housses de têtes de lit, cache-sommiers, housses d'édredons... et également la réfection de fauteuils et canapés sous différentes finitions: passe poil, galons ou clous tapissiers.



J'ai eu la chance de réaliser à ce jour de très jolis projets tels que la décoration d'intérieur des bâtiments du domaine viticole Château Grand Boise à Trets en Provence, la décoration d'intérieur du Manoir de Clénord à Blois ou la décoration d'intérieur des chambres de l'hôtel 5* Relais et châteaux Château de Berne à Lorgues.



J'interviens en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : chantiers en Luberon (de Lourmarin à Gordes), campagne d’Aix-en-Provence, autour de Marseille et dans le Var (de Cotignac à Saint Tropez) et plus loin …



Mes compétences :

Interior Designer

Conception

Architecture d'intérieur

Rénovation

Décoration

Couture

Architecte d'intérieur

Immobilier

Luxe