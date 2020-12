Nathalie VOGELSINGER-MARTINEZ

Coach de carrière, valorisation des profils

Formatrice communication et expatriation

Chroniqueuse "management/efficacité personnelle" et "expatriation" (Cadre Dirigeant Magazine, JournalDuNet, LePetitJournal, Mesacosan ...)

Facilitratrice de SoulCollage, une approche créative de connaissance de soi

Art-thérapie expressive



Bonjour ! Voici comment je peux vous aider à être plus épanoui, détendu, heureux/se dans votre vie professionnelle :



Vous voulez :



- Etre plus à l'aise dans vos rencontres professionnelles et/ou personnelles

- Vous sentir plus en accord, en sécurité avec vous-même

- Mettre en valeur vos atouts, vous affirmer voire asseoir votre autorité

- Savoir ce que vous attendez de la vie

- Diminuer la pression sans perdre en efficacité

- Monter en énergie, équilibre, plaisir à être et à faire

- Vivre une relation professionnelle riche, stimulante, authentique

- Réfléchir et mettre en place un nouveau projet professionnel

- Disposer d'un espace pour exprimer vos doutes, vos peurs, vos attentes en toute confidentialité



Je ne suis pas magicienne mais je pense tout de même pouvoir vous aider à avancer.



Dans le cadre d'un trajet de coaching, voici les différentes problématiques que j'ai l'habitude d'aborder avec mes clients :



Communication

- Avoir confiance et vous affirmer dans votre métier et votre vie

- Développer votre intelligence émotionnelle (savoir ce que vous ressentez et ce que ressent autrui)

- Développer une vision à moyen et long terme

- Créer ou soigner votre image publique (personne ou entreprise)

- Communiquer à l'écrit sur réseaux sociaux et magazines en ligne



Bien-être au travail & efficacité professionnelle

- Équilibrer vie professionnelle et vie personnelle

- Identifier des objectifs concrets, réalistes et passer à l'action

- Gérer votre temps et vos priorités

- Faire face à l'agressivité



Expatriation/projet professionnel

- Vous accompagner seul ou en famille dans un processus d'expatriation/impatriation

- Être sensibilisé au management en milieu interculturel

- Devenir "femme ou mari de ...." : développer un projet professionnel à l'étranger

- Trouver sa place dans un milieu interculturel



Tous les coachs sont différents, voici ce que j'aime et sais faire particulièrement bien :



- Donner confiance, aider à s'affirmer, motiver

- Faire jaillir et mettre en forme les idées, les projets...

- Identifier les problématiques, les peurs, les freins et les leviers

- Orienter l'énergie vers les solutions

- Dynamiser les compétences au sein d'un projet

- Maintenir le cap vers un objectif

- Travailler dans la joie et l'humour



Coach sensible, créative et pragmatique (J'ai aussi des défauts !) je me distingue par ma profonde capacité d'écoute, mon énergie, mon aptitude à saisir rapidement les enjeux de mes clients et aussi par mon dynamisme et mon humour. Je suis à l'aise avec tout type de client (pourvu qu'il soit poli et motivé tout de même !).



N'hésitez pas à me contacter à : parlerdesoi@gmail.com



A bientôt !



Nathalie



Coach certifiée (EMCC - standards européens)

Membre du réseau international Médiat-Coaching (www.mediat-coaching.com)

Membre du réseau "International Coaches in Paris" et de "The Expanders Lisbon" (coachs australiens,canadiens, brésiliens, anglais, sud-africains, portugais,tchécoslovaque,hollandais, français, russe...)

Chroniqueuse à Cadre Dirigeant Magazine, JDN (journaldunet.com), Mesacosan, Lepetitjournal.com, reseaucoaching.com...

Traductrice anglais/français de "SoulCollage Evolving" de Seena B.Frost

Auteur de "La vie en toutes lettres ou comment s'aimer, aimer et être aimé", 2014 - Éditions Universitaires Européennes



Mes compétences :

Coaching de dirigeants

Développement personnel

Mobilité internationale

Coaching de vie

Conseil en communication

Expatriation

Prise de parole

Gestion du stress

Rédaction de contenus

Formation

Bien être

Accompagnement de projet

Digital Learning

Créativité